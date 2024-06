La Germania pareggia in pieno recupero con Fullkrug e si tiene il primo posto, Svizzera agli ottavi da seconda.

La Germania pareggia al 91' contro la Svizzera e si tiene il primo posto del Gruppo A. Decisivo, ancora una volta, Fullkrug che segna di testa dopo essere subentrato a un quarto d'ora dalla fine.

La Svizzera, che era passata in vantaggio col primo goal in nazionale del bolognese Ndoye, chiude quindi come seconda e agli ottavi potrebbe affrontare l'Italia se gli Azzurri riusciranno a non perdere contro la Croazia.