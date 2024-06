Svincolati Serie A, ai saluti il 30 giugno: chi è senza squadra dal 1 luglio, occasioni a costo zero per il calciomercato 2024

C'è chi potrebbe rinnovare anche dopo la scadenza del contratto, ma per ora rimarrà svincolato: tutti i giocatori di A a parametro zero.

Concluso il campionato di Serie A a maggio e l'avventura dell'Italia agli Europei il 29 giugno, è ora tempo per la massima serie di pensare al calciomercato. Come di consueto, i contratti in scadenza scadono il 30 giugno, mentre dal primo luglio diversi ottimi giocatori saranno svincolati.

Occasioni a costo zero, sono diversi i nomi di impatto o d'esperienza che dal 1 luglio non avranno più una squadra e potranno essere prelevati da altre formazioni di Serie A, o dei più importanti campionati europei, grazie allo status da svincolati.

Dopo mesi di silenzio a proposito del rinnovo di contratto o in seguto al fallimento della trattativa per proseguire con la propria società, per diversi giocatori di Serie A si cambia pagina.