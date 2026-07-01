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Svilar Roma Serie AGetty Images
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Svilar-Juventus, il retroscena: i bianconeri hanno proposto Koopmeiners alla Roma

Calciomercato
Juventus
Roma
M. Svilar
T. Koopmeiners

Spunta un retroscena sui contatti - bloccati sul nascere - fra Juventus e Roma per Svilar.

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La Juventus è alla ricerca di un estremo difensore in vista della prossima stagione. Nella lista di obiettivi presenti sul taccuino del nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero Giovanni Carnevali sono vari i possibili nomi che potrebbero far parte dell'organico del futuro a disposizione di Luciano Spalletti: da Emiliano DibuMartinez passando per Guglielmo Vicario.

Ma da questa shortlist va depennato il nome di Mile Svilar, portiere della Roma: i giallorossi non erano assolutamente disposti a cedere il proprio estremo difensore, specialmente a una squadra concorrente come la Vecchia Signora.

Ma la Juventus ha provato davvero in ogni modo a strappare Svilar dalla Roma.

  • PROPOSTO UNO SCAMBIO

    Come viene, infatti, riportato da Il Corriere della Sera, la Juventus - pur di arrivare al classe 1999 - avrebbe provato a sondare la via dello scambio mettendo sul piatto dell'operazione il cartellino di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese pupillo di Gasperini sin dai tempi dell'Atalanta e in uscita dai bianconeri.

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  • NO SECCO DELLA ROMA

    La Roma è rimasta, però, ferma sulle sue posizioni, rifiutando in maniera secca, decisa e diretta anche questa offerta alternativa a quella da poco di più di 40 milioni di euro, ricorda Il Corriere della Sera.

    Svilar è considerato sostanzialmente incedibile dalla società giallorossa e anche lo stesso portiere non avrebbe manifestato la volontà di lasciare la Capitale, rafforzando così la posizione netta della Roma.

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