Svilar-Juventus, il retroscena: i bianconeri hanno proposto Koopmeiners alla Roma

La Juventus è alla ricerca di un estremo difensore in vista della prossima stagione. Nella lista di obiettivi presenti sul taccuino del nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero Giovanni Carnevali sono vari i possibili nomi che potrebbero far parte dell'organico del futuro a disposizione di Luciano Spalletti: da Emiliano DibuMartinez passando per Guglielmo Vicario.

Ma da questa shortlist va depennato il nome di Mile Svilar, portiere della Roma: i giallorossi non erano assolutamente disposti a cedere il proprio estremo difensore, specialmente a una squadra concorrente come la Vecchia Signora.

Ma la Juventus ha provato davvero in ogni modo a strappare Svilar dalla Roma.