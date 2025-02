L'ex attaccante del Milan ha subito un furto nella sua villa a Los Angeles: rubati gioielli dal valore superiore a 500 mila dollari.

Olvier Giroud torna a far parlare di sé da oltreoceano, ma in questo caso per motivi tutt'altro che positivi.

L'ex attaccante del Milan - ora in attività in MLS negli Stati Uniti -, infatti, è stato derubato nella sua villa di Los Angeles.

Né il giocatore francese né la sua famiglia sono stati coinvolti nella rapina, evitando qualsiasi tipo di tragedia ben superiore, ma la perdita economica è davvero molto cospicua: si tratta di mezzo milione di dollari di gioielli.