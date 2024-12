Supercoppa Italiana, ci sono i supplementari o si va subito ai rigori? Il regolamento in caso di parità al 90'

Inter, Atalanta, Juventus e Milan si giocano la Supercoppa Italiana in terra saudita. Ma cos'è previsto in caso di pareggio in semifinali e finale?

L'Inter contro l'Atalanta, poi la Juventus contro il Milan. E le vincenti delle due semifinali che si sfideranno nella finalissima, in programma sempre a Riyadh alle 20 italiane di lunedì 6 dicembre. Il regolamento della Supercoppa Italiana, che anche quest'anno prevede la partecipazione di quattro formazioni, è piuttosto chiaro. Mentre va compreso che cosa accadrebbe in caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti. Sono previsti i tempi regolamentari oppure le due squadre andrebbero direttamente ai calci di rigore? Il regolamento della competizione.