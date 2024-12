Inter, Milan, Juventus e Atalanta si giocheranno la prossima Supercoppa italiana: come si sono qualificate e cosa dice il regolamento.

L'inizio del 2025, per quanto riguarda il calcio italiano, coinciderà con l'assegnazione del primo trofeo della stagione 2024/25, ovvero la Supercoppa italiana.

Il torneo si disputerà in quel di Riyad, in Arabia Saudita: il 2 e il 3 gennaio si svolgeranno le semifinali, mentre lunedì 6 gennaio si giocherà la finalissima che mette in palo il trofeo.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito andiamo a scoprire il regolamento dell'edizione 2024 della Supercoppa italiana.