Supercoppa Italiana, date e orari di semifinali e finale: quando giocano Inter, Atalanta, Juventus e Milan

Annunciate ufficialmente le date della prossima Supercoppa Italiana, che si giocherà a Riyadh: gare in programma all'inizio di gennaio.

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente le date e gli orari delle tre partite della Supercoppa Italiana, che vedranno la partecipazione di Inter, Atalanta, Juventus e Milan e si disputeranno nei primi giorni del nuovo anno.

Le semifinali, che si giocheranno in gara unica, andranno in scena il 2 e il 3 gennaio. La finalissima tra le due vincenti, invece, è in programma pochi giorni più tardi, il 6 gennaio.

Di seguito il quadro completo delle sfide della Supercoppa Italiana che si giocherà a Riyadh, in Arabia Saudita.