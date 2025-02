Supercoppa Italiana 2026: quali squadre disputeranno la competizione?

L’ultima edizione ha visto il successo del Milan: ma quali squadra parteciperanno all’edizione 2026 della Supercoppa Italiana?

Lo scorso gennaio in Arabia Saudita si è disputata l’ultima edizione delle Supercoppa Italiana che è stata vinta dal Milan.

La formazione allenata da Sérgio Conceição, che ha fatto il proprio esordio sulla panchina del Milan proprio nella competizione, ha superato prima la Juventus in semifinale (2-1 in rimonta) e poi l’Inter in una finale davvero incredibile, con i rossoneri che hanno rimontato il doppio svantaggio trionfando per 3-2.

Ma quali squadra parteciperanno alla Supercoppa Italiana 2026? Cosa dice il regolamento?