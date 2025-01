Il programma delle partite della Final Four della Supercoppa Italiana 2025: c'è anche quella per assegnare il terzo posto? Format e regolamento.

Riyadh accende i riflettori sulla Supercoppa Italiana 2025.

Atalanta, Inter, Juventus e Milan le squadre partecipanti alla Final Four del torneo in programma dal 2 al 6 gennaio in Arabia Saudita, con semifinali e finale pronte a caratterizzare l'andamento della competizione.

Ma tra le partite in calendario, c'è anche la finale per il terzo e quarto posto? Vediamo cosa prevede il format e cosa dice il regolamento.