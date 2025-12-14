Supercoppa Italiana 2025/2026: supplementari o rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento della Final Four

La Supercoppa Italiana 2025/2026, offre a Bologna, Inter, Milan e Napoli di conquistare un trofeo nel bel mezzo della stagione.
Riyadh riapre i battenti per il torneo nazionale, che prevede come ormai avviene dal 2023 la disputa della Final Four, con le due semifinali e con la finale che decreterà la vincitrice della kermesse organizzata in Arabia Saudita.
Ma che succede, al 90', nel caso in cui le partite dovessero concludersi in parità? Tempi supplementari o rigori? Vediamo cosa prevede il regolamento.