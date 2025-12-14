Pubblicità
Pubblicità
Milan Italian SupercupGetty
Claudio D'Amato

Supercoppa Italiana 2025/2026: supplementari o rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento della Final Four

Il regolamento della Supercoppa Italiana 2025/2026 per quanto riguarda tempi supplementari e calci di rigore: cosa succede al 90' in caso di parità nelle semifinali e in finale?

Pubblicità

La Supercoppa Italiana 2025/2026, offre a Bologna, Inter, Milan e Napoli di conquistare un trofeo nel bel mezzo della stagione.

Riyadh riapre i battenti per il torneo nazionale, che prevede come ormai avviene dal 2023 la disputa della Final Four, con le due semifinali e con la finale che decreterà la vincitrice della kermesse organizzata in Arabia Saudita.

Ma che succede, al 90', nel caso in cui le partite dovessero concludersi in parità? Tempi supplementari o rigori? Vediamo cosa prevede il regolamento.

  • SUPERCOPPA ITALIANA 2025/2026? COSA SUCCEDE AL 90' IN CASO DI PARITÀ?

    Nel caso in cui, sia le due semifinali (Napoli-Milan del 18 dicembre e Bologna-Inter del 19) che la finale della Supercoppa Italiana 2025/2026 (del 22 dicembre) dovessero finire in parità, si procederà direttamente coi calci di rigore: non sono previsti, infatti, i tempi supplementari.

    • Pubblicità

  • SUPPLEMENTARI O RIGORI? IL REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA FINAL FOUR

    "In ciascuna gara - si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A contenente il regolamento della Final Four della Supercoppa Italiana 2025/2026 - se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
Supercoppa di Lega
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT
0