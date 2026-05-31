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PSG Aston VillaGetty Images
Stefano Silvestri

Supercoppa Europea 2026, sarà PSG-Aston Villa: quando e dove si gioca, la data e l'orario della partita

Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain
Aston Villa

Il PSG vincitore della Champions League sfiderà l'Aston Villa vincitore dell'Europa League: quando e in che sede andrà in scena la gara che assegnerà la Supercoppa Europea.

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Il trionfo della Francia da una parte, dell'Inghilterra dall'altra: alla fine sono stati il PSG e l'Aston Villa ad aggiudicarsi rispettivamente la Champions League e l'Europa League.

Ciò significa che la squadra di Luis Enrique e quella dell'ex Unai Emery si sfideranno tra loro in un'altra competizione: la Supercoppa Europea, di scena in gara unica quest'estate.

Quando e dove si giocherà la partita tra PSG e Aston Villa, un anno dopo il successo parigino ai calci di rigore contro il Tottenham? Data, orario e sede della partita.

  • QUANDO SI GIOCA PSG-ASTON VILLA

    La gara Supercoppa Europea 2026 andrà in scena a ridosso dell'inizio della nuova stagione e dunque dei nuovi campionati: è infatti in programma nella serata di mercoledì 12 agosto.

    Il calcio d'inizio della partita che metterà di fronte il PSG e l'Aston Villa sarà alle ore 21.00.

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  • DOVE SI GIOCA PSG-ASTON VILLA

    Per quanto riguarda la sede della partita, PSG-Aston Villa si giocherà in Austria e precisamente alla Red Bull Arena di Salisburgo, denominata in realtà Stadion Salzburg nelle competizioni europee.

    Un anno fa, nell'agosto del 2025, PSG e Tottenham si erano affrontate in Italia, al Bluenergy Stadium di Udine.

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  • L'ALBO D'ORO DELLA SUPERCOPPA EUROPEA

    1973: Ajax

    1974: non disputata

    1975: Dinamo Kiev

    1976: Anderlecht

    1977: Liverpool

    1978: Anderlecht

    1979: Nottingham Forest

    1980: Valencia

    1981: non disputata

    1982: Aston Villa

    1983: Aberdeen

    1984: Juventus

    1985: non disputata

    1986: Steaua Bucarest

    1987: Porto

    1988: Malines

    1989: Milan

    1990: Milan

    1991: Manchester United

    1992: Barcellona

    1993: Parma

    1994: Milan

    1995: Ajax

    1996: Juventus

    1997: Barcellona

    1998: Chelsea

    1999: Lazio

    2000: Galatasaray

    2001: Liverpool

    2002: Real Madrid

    2003: Milan

    2004: Valencia

    2005: Liverpool

    2006: Siviglia

    2007: Milan

    2008: Zenit

    2009: Barcellona

    2010: Atletico Madrid

    2011: Barcellona

    2012: Atletico Madrid

    2013: Bayern

    2014: Real Madrid

    2015: Barcellona

    2016: Real Madrid

    2017: Real Madrid

    2018: Atletico Madrid

    2019: Liverpool

    2020: Bayern

    2021: Chelsea

    2022: Real Madrid

    2023: Manchester City

    2024: Real Madrid

    2025: PSG

  • CHI HA VINTO IL TROFEO

    6: Real Madrid

    5: Milan, Barcellona

    4: Liverpool

    3: Atletico Madrid

    2: Chelsea, Bayern, Ajax, Juventus, Anderlecht, Valencia

    1: Siviglia, Porto, Manchester United, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, PSG, Manchester City, Aston Villa, Parma, Lazio, Malines, Aberdeen, Steaua, Galatasaray, Zenit

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