Supercoppa Europea 2026, sarà PSG-Aston Villa: quando e dove si gioca, la data e l'orario della partita

Il trionfo della Francia da una parte, dell'Inghilterra dall'altra: alla fine sono stati il PSG e l'Aston Villa ad aggiudicarsi rispettivamente la Champions League e l'Europa League.

Ciò significa che la squadra di Luis Enrique e quella dell'ex Unai Emery si sfideranno tra loro in un'altra competizione: la Supercoppa Europea, di scena in gara unica quest'estate.

Quando e dove si giocherà la partita tra PSG e Aston Villa, un anno dopo il successo parigino ai calci di rigore contro il Tottenham? Data, orario e sede della partita.