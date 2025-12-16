Pubblicità
Milan Italian SupercupGetty
Andrea Ajello

Supercoppa italiana 2025, quanto guadagna chi vince il trofeo? Le cifre e i premi per le squadre

La Supercoppa 2025 vedrà affrontarsi Napoli, Milan, Inter e Bologna: ricchi premi per chi riuscirà ad alzare il trofeo.

Il primo trofeo della stagione 2025/2026 sta per essere assegnato, vale a dire la Supercoppa Italiana, che si disputerà in Arabia Saudita, a Riad, dal 18 dicembre al 22 dicembre.

A sfidarsi saranno Napoli, Inter, Milan e Bologna, ovvero le prime due del passato campionato e le finaliste della Coppa Italia. Come negli ultimi anni, il formato della competizione prevede due semifinali a gara secca e poi la finale. 

Ma oltre al risultato sportivo, in palio ci sono diversi milioni di euro che le squadre si divideranno a seconda di quello che riusciranno a fare. Anche chi perderà la semifinale infatti comunque otterrà un premio. 

  • SUPERCOPPA 2025: LA CIFRA TOTALE

    Non è un mistero che il formato con semifinale e finale e il fatto di giocarla in Arabia Saudita sia un vantaggio a livello economico per chi partecipa. In totale, la somma "stanziata" per la Supercoppa 2025 sarà di 22,5 milioni di euro, da suddivedere tra le quattro squadre. 

  • QUANTO GUADAGNA CHI PERDE IN SEMIFINALE

    Ci sarà un premio per tutte le squadre quindi, anche le due che perderanno la rispettiva semifinale.

    In particolare, chi uscirà subito perdendo la prima partita otterrà a testa 2,4 milioni di euro. 

  • IL PREMIO PER LA FINALISTA

    Il resto della cifra sarà divisa tra le due finaliste con ovviamente una differenza tra chi vincerà e chi perderà all'ultimo atto. 

    La squadra che uscirà sconfitta dalla finale potrà in qualche modo "consolarsi" con un guadagno importante, pari a 6,7 milioni di euro, ovvero oltre il doppio rispetto alle semifinaliste. 

  • QUANTO GUADAGNA CHI VINCE LA SUPERCOPPA

    Sarà invece un premio a doppia cifra per il club vincitore della Supercoppa Italiana. La squadra che alzerà il trofeo riceverà 9,5 milioni a cui però se ne potranno aggiungere altri 1,5 per un totale di 11 milioni legati all' eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa locale.

