Il primo trofeo della stagione 2025/2026 sta per essere assegnato, vale a dire la Supercoppa Italiana, che si disputerà in Arabia Saudita, a Riad, dal 18 dicembre al 22 dicembre.
A sfidarsi saranno Napoli, Inter, Milan e Bologna, ovvero le prime due del passato campionato e le finaliste della Coppa Italia. Come negli ultimi anni, il formato della competizione prevede due semifinali a gara secca e poi la finale.
Ma oltre al risultato sportivo, in palio ci sono diversi milioni di euro che le squadre si divideranno a seconda di quello che riusciranno a fare. Anche chi perderà la semifinale infatti comunque otterrà un premio.