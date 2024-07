Suning avrà un nuovo club dopo l'Inter: operazione da 80 milioni di euro

Il colosso cinese si appresta a prelevare il Portimonense in Portogallo: il passaggio di proprietà avverrà nell'arco di dodici mesi.

Sono passati poco più di due mesi dal cambio di proprietà in casa Inter: Suning ha lasciato il passo a Oaktree, fondo d'investimento che ha escusso in pegno le quote di maggioranza del club nerazzurro dall'ormai ex presidente Steven Zhang.

Il colosso cinese non sembra però intenzionato a disimpegnarsi totalmente dal mondo del calcio: è infatti ai dettagli l'acquisizione di un nuovo club dopo quello meneghino.

Un'operazione destinata a concretizzarsi in ogni dettaglio nell'arco di un anno, quando verrà completato il passaggio da una proprietà all'altra.