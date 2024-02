Sudtirol-Bari, Matino spinge un raccattapalle e scoppia il caos: "Augurata la morte solo perché sono napoletano"

Il difensore del Bari si è reso protagonista di un episodio di nervosismo durante il sabato di B. Poi le scuse sui social e la denuncia.

Quando calcio fa rima con nervosismo. Quando si perde, solitamente è così. Chiedere per informazioni a Emanuele Matino, difensore del Bari, dopo la sconfitta rimediata sabato dai pugliesi in casa del Sudtirol.

Matino si è reso protagonista di un episodio, appunto, di nervosismo. Non contro un collega degli altoatesini: contro un raccattapalle, al quale ha rifilato una spinta per recuperare in fretta un pallone in occasione di una rimessa laterale.

Un gesto che ha provocato l'ira di diversi tifosi sui social network, tanto che lo stesso Matino è dovuto intervenire per scusarsi e, al contempo, per denunciare le minacce di morte arrivate nei suoi confronti.