Sucic convince, Thuram e Pio Esposito pure: chi fa spazio a Barella e Lautaro nell'Inter anti Bruges?

Sotto la lente d'ingrandimento c'era soprattutto Petar Sucic. Durante la settimana il croato aveva rilasciato una dichiarazione sullo scarso minutaggio, e si sa che in questi casi ognuno tende a interpretare un po' come vuole.

Alla fine ha parlato il campo. Sucic è tornato titolare dopo un mese dall'ultima volta e in mezzo al campo si è fatto sentire eccome. Segnando, intanto, con quel pallone rubato a Keita prima di scagliarlo con il sinistro sotto la traversa. E poi facendo molto altro, non solo in termini qualitativi: il croato è il giocatore che più chilometri (circa 12) ha percorso durante i 90 minuti più recuperi di sabato.

Ma se Sucic ha risposto presente in mezzo al campo, dando finalmente ragione alla scelta di Chivu di schierarlo dall'inizio, una menzione particolare va anche all'attacco. E a Marcus Thuram, senza pietà nel trafiggere la squadra della città in cui è nato. Si è dimostrato in formissima, il francese, che ha potuto lavorare ad Appiano Gentile dopo la mancata convocazione di Zidane.

Però Pio Esposito, l'altro titolare dell'attacco dell'Inter contro il Parma, in Nazionale c'è andato. E ha giocato parecchio: tre volte dall'inizio, un'altra a gara in corso. Eppure Pio, pur non segnando, ha fatto una serie impressionante di cose utili per i compagni. Senza dimenticare il rigore del 2-0 che lui stesso si è guadagnato.