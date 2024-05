Strootman rivela: "Volevo andare in quasi tutte le squadre di Serie A gratis, ho pensato di smettere" Serie ACalciomercatoGenoa

L'olandese dirà addio al Genoa: "Gilardino mi ha detto che non continueranno con me. Spalletti genio, Retegui devastante. Gudmundsson come Salah".