Strelec sfida il Milan in Champions League: dal flop con Thiago Motta e le esperienze con Spezia e Reggina alla rinascita allo Slovan Bratislava

Slovan Bratislava vs AC Milan

L'attaccante classe 2001 è passato in Italia e ha giocato in Serie A e B: l'esperienza non indimenticabile e il ritorno in Slovacchia, dove è rinato.

Rinascere lì dove tutto è iniziato. 23 anni compiuti e un futuro tutto da scrivere. La scommessa Italia e la fine - almeno per ora - del sogno per fare ritorno in Slovacchia, dove oggi recita un ruolo da protagonista.

David Strelec, classe 2001, è un nome che sta tornando a far parlare di sé, questa volta con la maglia dello Slovan Bratislava, il club che lo ha cresciuto e da cui si era separato per tentare l'avventura in Italia.

Con alle spalle un’esperienza turbolenta tra Serie A e Serie B, l’attaccante slovacco sembra ora aver trovato la sua dimensione, ma non senza lasciarsi dietro un mix di rimpianti e lezioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Proprio con lo Slovan, Strelec è ora protagonista in campo europeo e si prepara a sfidare questa sera il Milan in una delle partite più attese di questa stagione per la formazione slovacca.

Un’occasione per mettere in mostra il suo talento ritrovato di fronte al ‘Diavolo’ e attirare su di sé le luci dei riflettori, sperando in una seconda opportunità in Italia.