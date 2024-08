Strakosha ha preso goal dal portiere avversario, e non nella propria area: l'ex Lazio si fa sorprendere

Il Noah, club armeno, sorprende l'AEK di Lamela, Pereyra, Vida e Amrabat: grossa indecisione di Strakosha, beffato nella ripresa.

Il mondo scopre atleti e atlete alle Olimpiadi 2024, il grande evento sportivo dell'estate. Nel frattempo, però, la nuova stagione calcistica è già iniziata con le gare dei preliminari di Champions, Europa League e Conference. Come capita in Francia, anche in giro per il resto del continente - calcistico in questo caso - le storie interessanti sono sia in positivo, che in negativo.

Non è certo una favola o un grande risultato sportivo raggiunto quello che vede protagonista Thomas Strakosha, ex portiere della Lazio attualmente all'AEK Atene, club della capitale ellenica attualmente alle prese con i turni di qualificazione di Conference League.

In attesa del ritorno in terra greca, l'AEK a sorpresa è caduto 3-1 in Armenia contro il team locale del Noah, aiutato anche dall'indecisione di Strakosha.