Quanto guadagnano i calciatori di Serie A? Il monte stipendi del campionato si assesta a quota 1,06 miliardi di euro: l'analisi club per club.

Il monte ingaggi complessivo dei 20 club di Serie A per la stagione 2024-2025 rimane sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente.

Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, il totale degli stipendi lordi dei calciatori del massimo campionato italiano è pari a 1,06 miliardi di euro, in linea con la stagione 2023-2024.

Questo dato potrebbe subire lievi modifiche nei prossimi giorni, a causa di eventuali movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita, come l'ingaggio di giocatori a parametro zero o cessioni verso Paesi dove la finestra di mercato è ancora aperta. Un esempio è il possibile arrivo in Serie A di Adrien Rabiot, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Juventus, il cui ingaggio aumenterebbe il monte stipendi del club interessato e, di conseguenza, l'ammontare totale della Serie A.

Solo tre squadre superano i 100 milioni di euro in stipendi lordi. L'Inter, attuale campione d’Italia, è in cima alla classifica con un monte ingaggi di 141,7 milioni di euro, seguita dalla Juventus con 111,7 milioni e dal Milan con 104,3 milioni. Subito fuori dal podio si colloca la Roma, con 89,9 milioni, seguita dal Napoli, che registra un monte stipendi di 82,9 milioni di euro.

Sorprende l'inserimento nella top 10 del neopromosso Como, al decimo posto con 38,1 milioni di euro di stipendi lordi, superando il Bologna di Joey Saputo, che quest'anno disputerà la Champions League con un monte ingaggi di 36,1 milioni.