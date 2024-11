Stella Rossa trascinata dagli ex Serie A in Champions: Krunic e Radonjic a segno nella goleada allo Stoccarda

Tanta 'Serie A' nel largo successo della Stella Rossa sullo Stoccarda: protagonisti l'ex milanista Krunic e l'ex granata Radonjic.

Buona la quinta per la Stella Rossa: prima vittoria nella fase a campionato di Champions League per i serbi, applauditi in casa dai loro tifosi per la grande vittoria ottenuta ai danni del più quotato Stoccarda.

Vicecampioni di Germania surclassati con un pesantissimo 5-1 in rimonta che ha permesso ai biancorossi di conquistare i primi tre punti nella classifica extra-large della competizione.

Una serata indimenticabile anche per due vecchie conoscenze della Serie A: Rade Krunic e Nemanja Radonjic.