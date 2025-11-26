Pubblicità
Cristiana Girelli of Italy celebrates scoring Getty Images
Vittorio Rotondaro

Stati Uniti-Italia femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole di prestigio per l'Italia femminile, di scena negli Stati Uniti: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Amichevole di lusso oltreoceano per l'Italia, impegnata contro gli Stati Uniti, ovvero la nazionale più vincente del calcio femminile.

Per le ragazze a stelle e strisce il palmares parla chiaro: quattro titoli mondiali e cinque ori olimpici. 40 anni fa l'esordio internazionale con una sfida proprio contro l'Italia in quel di Jesolo.

Questo sarà il primo di due confronti tra queste due nazionali, che torneranno in campo tre giorni più tardi.

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati sull'amichevole tra Stati Uniti e Italia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come vedere la gara in diretta tv e streaming.

  • STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Stati Uniti-Italia femminile
    • Data: 29 novembre 2025
    • Orario: 01.00
    • Canale TV: Rai 2
    • Streaming: RaiPlay
  • PROBABILI FORMAZIONI STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE

    STATI UNITI (4-2-3-1): Dickey; Sams, Wesley, Bugg, Reale; Hutton, Yohannes; Saw, Lavelle, Sears; Macario. Ct. Hayes.

    ITALIA (3-5-2): Durante; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Schatzer, Greggi, Bergamaschi; Cantore, Girelli. Ct. Soncin.

  • ORARIO STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE

    L'amichevole tra Stati Uniti e Italia femminile si giocherà nella notte italiana tra venerdì 28 e sabato 29 novembre all'Inter & Co Stadium di Orlando. Calcio d'inizio all'1:00.

  • DOVE VEDERE STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE IN TV

    La sfida potrà essere seguita in chiaro su Rai 2, canale scelto per la trasmissione dell'evento.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • STATI UNITI-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

    Stati Uniti-Italia femminile sarà disponibile per la visione in streaming su RaiPlay: basterà registrarsi sulla piattaforma e selezionare l'evento dalla sezione dedicata alle dirette.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL non vi perderete nemmeno un aggiornamento in tempo reale grazie alla diretta dedicata a Stati Uniti-Italia femminile.

