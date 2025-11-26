Stati Uniti-Italia femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole di lusso oltreoceano per l'Italia, impegnata contro gli Stati Uniti, ovvero la nazionale più vincente del calcio femminile.
Per le ragazze a stelle e strisce il palmares parla chiaro: quattro titoli mondiali e cinque ori olimpici. 40 anni fa l'esordio internazionale con una sfida proprio contro l'Italia in quel di Jesolo.
Questo sarà il primo di due confronti tra queste due nazionali, che torneranno in campo tre giorni più tardi.
Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati sull'amichevole tra Stati Uniti e Italia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come vedere la gara in diretta tv e streaming.