Stangata per Duda del Verona: tre giornate di squalifica dopo l'espulsione contro la Lazio

Mano pesante del Giudice Sportivo: lo slovacco ha insultato l'arbitro. Rebic punito con un turno di stop dopo il pestone a Mina.

Nessuna pietà, nessun senso di compassione: il Giudice Sportivo ha inflitto una squalifica più lunga del normale a Ondrej Duda, centrocampista del Verona, dopo l'espulsione rimediata domenica nel finale della gara persa in casa contro la Lazio.

Tre giornate di squalifica: questa la sanzione decisa dal Giudice Gerardo Mastrandrea nei confronti di Duda, che dopo essersi visto sventolare in faccia il cartellino rosso ha insultato, evidentemente in maniera pesante, l'arbitro Fabbri.

Una giornata di squalifica invece per Ante Rebic, attaccante del Lecce: domenica li croato ex Milan è stato espulso appena una decina di minuti dal proprio ingresso in campo nella sfida persa per 4-1 contro il Cagliari.