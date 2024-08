St.Pauli-Atalanta dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prove generali per la formazione di Gasperini in vista della Supercoppa Europea col Real Madrid: dove vedere la gara in tv e streaming e formazioni.

Ultimo test pre-campionato per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri affrontano ad Amburgo il St. Pauli, formazione neopromossa in Bundesliga, in quella che sarà la prova generale in vista della finale della Supercoppa Europea contro il Real Madrid, in programma il 14 agosto a Varsavia.

L’Atalanta è reduce dalla sconfitta per 4-1 contro il Parma al Tardini, nella gara in cui è arrivato il pesante infortunio di Gianluca Scamacca. L’attaccante della Nazionale si è gravemente infortunato al ginocchio sinistro ed è già stato operato a Villa Stuart, a Roma, dal Professor Mariani.

Contro la squadra allenata dall’ex tecnico del Genoa Alexander Blessin, Gasp farà le ultime prove in vista della sfida contro il Real Madrid e del successivo esordio in Serie A contro il Lecce, in programma il 19 agosto alle 18:30.

Di seguito tutte le informazioni su St.Pauli-Atalanta di venerdì 9 agosto: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.