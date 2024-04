Gli squalificati in Serie A dopo l'ultimo turno: chi salta la 31ª giornata

Ndicka salterà Roma-Lazio di sabato: per il difensore una giornata di squalifica come per Loftus-Cheek, Lucca, Magnani, Pessina e Retegui.

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noto i nomi dei calciatori squalificati dopo l'ultimo weekend di Serie A.

Un turno per tutti coloro i quali, sanzionati in occasione del fine settimana di campionato appena andato in archivio, saranno costretti a saltare le partite valide per la 31ª giornata.

Assenza pesante per Daniele De Rossi, che nel derby di sabato Roma-Lazio dovrà fare a meno di Evan Ndicka. Il Milan contro il Lecce sarà privo di Ruben Loftus-Cheek, mentre Palladino perde Matteo Pessina (espulso in Torino-Monza). Stop anche per Lorenzo Lucca (Udinese), Giangiacomo Magnani (Verona) e Mateo Retegui (Genoa).

Di seguito, i calciatori squalificati che salteranno la 31ª giornata di A.