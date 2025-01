La squalifica di Thiago Motta e Vanoli dopo il Derby: entrambi fermati dopo il rosso di Torino-Juventus

Atalanta vs Juventus

I due allenatori delle squadre di Torino saltano la prossima partita di Serie A in seguito all'espulsione rimediata nel Derby.

Sia Paolo Vanoli che Thiago Motta sono stati squalificati dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel Derby di Torino disputato nell'ultima giornata di Serie A. Nessuna sospresa in seguito al rosso, che avrebbe sicuramente portato a uno stop. Il dubbio, semmai, era relativo a quante partite avrebbero saltato i due allenatori di Torino e Juventus. Una, alla fine.

Thiago Motta e Vanoli, infatti, dovranno rimanere lontano dalla panchina solamente nella prossima partita che giocheranno le rispettive Juventus e Torino. Per i bianconeri sarà il recupero contro l'Atalanta dell'infrasettimanale (gara posticipata per la Supercoppa), mentre per i granata la sfida contro la Fiorentina del prossimo 19 gennaio.

Il giudice sportivo ha comunicato che i due allenatori sono stati squalificati per una giornata "per avere, all'11° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, affrontato l’allenatore della squadra avversaria causando un alterco". Evitato dunque il rischio di più turni di stop, con entrambi che potranno dunque risedersi in panchina molto presto.