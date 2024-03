Le squadre qualificate ai quarti di finale Europa League 2023/2024

Non solo Milan, Atalanta e Roma: dal Liverpool al Bayer Leverkusen, il quadro completo delle formazioni ancora in corsa in Europa League.

Il Milan si è qualificato superando due volte su due lo Slavia Praga. La Roma aveva già apparecchiato la qualificazione all'andata, prima di perdere senza effetti a Brighton. L'Atalanta ha compiuto l'impresa, rimontando ed eliminando lo Sporting.

L'Italia, al contrario di una Champions League amarissima, si ritrova con tre rappresentanti ancora in corsa in Europa League. Ovvero quasi la metà, considerando che siamo arrivati ai quarti di finale e che le formazioni in gioco per la vittoria finale sono appena otto.

C'è ancora il Liverpool, c'è ancora il Bayer Leverkusen, ma non solo: ecco l'elenco completo delle squadre qualificate per i quarti di finale di Europa League, con il sogno di arrivare a conquistare il trofeo nella finalissima in programma mercoledì 22 maggio a Dublino.