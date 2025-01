Le otto squadre qualificate agli ottavi di Champions 2025: chi sono? Ai playoff in sedici

Ventiquattro squadre superano il turno di Champions a gennaio 2025, ma solamente otto passano direttamente agli ottavi. Le altre giocano i playoff.

Sedici squadre ai playoff di Champions League 2025. A febbraio si deciderà chi tra queste raggiungerà le colleghe già approdare agli ottavi, le prime otto della classifica del torneo.

Come ormai noto, infatti, rispetto al passato non esistono più gli otto gironi, ma bensì uno unico da cui si qualificano ventiquattro team: le prime otto agli ottavi, le restanti ai playoff per provare a superare tale turno.

Con il settimo e l'ottavo turno di Champions League di scena tra metà e fine gennaio 2025, infatti, si definiscono le ventiquattro migliori squadre del torneo fin qui e soprattutto le otto che non dovranno giocare ulteriori due pesanti gare ad eliminazione diretta.