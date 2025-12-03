Getty Images
Spotify Wrapped 2025, quali sono le canzoni e gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo? Le classifiche
WRAPPED SPOTIFY, GLI ARTISTI PIÙ ASCOLTATI NEL MONDO
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
WRAPPED SPOTIFY, LE CANZONI PIÙ ASCOLTATE NEL MONDO
- “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars
- “Birds of a Feather” di Billie Eilish
- “APT.” di Rosè e Bruno Mars
- “Ordinary” di Alex Warren
- “DtMF” di Bad Bunny
- “Back to friends” di Sombr
- “Golden” di Huntr/x, Ejae, Audery Nuna, Rei Ami e KPop Demon Hunters Cast
- “Luther” di Kendrick Lamar e SZA
- “That’s So True” di Gracie Abrams
- “Wildflower” di Billie Eilish
WRAPPED SPOTIFY 2025, LE CANZONI PIÙ ASCOLTATE IN ITALIA
- “Balorda nostalgia” di Olly
- “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro
- “NEON” di Sfera Ebbasta e Shiva
- “La Plena – W Sound 05” di W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
- “DtMF” di Bad Bunny
- “La cura per me” di Giorgia
- “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini
- “Per due come noi” di Olly, Angelina Mango, Juli
- “Battito” di Fedez
- “Scarabocchi” di Olly, Juli
WRAPPED SPOTIFY 2025, ARTISTI/E PIÙ ASCOLTATI/E IN ITALIA
ARTISTE
- Anna
- Elodie
- Rose Villain
- Taylor Swift
- Lady Gaga
- Annalisa
- Elisa
- Billie Eilish
- Giorgia
- Rihanna
ARTISTI
- Sfera Ebbasta
- Shiva
- Guè
- Geolier
- Marracash
- Tony Boy
- Olly
- Lazza
- Artie 5ive
- Kid Yugi
