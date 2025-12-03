Pubblicità
Pubblicità
Bad BunnyGetty Images
GOAL

Spotify Wrapped 2025, quali sono le canzoni e gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo? Le classifiche

Gran parte della popolazione mondiale usa Spotify per ascoltare la musica, e dal 3 dicembre ha postato sui social le proprie classifiche: nel mondo domina Bad Bunny, artista reggaeton.

Pubblicità

  • WRAPPED SPOTIFY, GLI ARTISTI PIÙ ASCOLTATI NEL MONDO

    1. Bad Bunny
    2. Taylor Swift
    3. The Weeknd
    4. Drake
    5. Billie Eilish
    6. Kendrick Lamar
    7. Bruno Mars
    8. Ariana Grande
    9. Arijit Singh
    10. Fuerza Regida
    • Pubblicità

  • WRAPPED SPOTIFY, LE CANZONI PIÙ ASCOLTATE NEL MONDO

    1. “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars
    2. “Birds of a Feather” di Billie Eilish
    3. “APT.” di Rosè e Bruno Mars
    4. “Ordinary” di Alex Warren
    5. “DtMF” di Bad Bunny
    6. “Back to friends” di Sombr
    7. “Golden” di Huntr/x, Ejae, Audery Nuna, Rei Ami e KPop Demon Hunters Cast
    8. “Luther” di Kendrick Lamar e SZA
    9. “That’s So True” di Gracie Abrams
    10. “Wildflower” di Billie Eilish
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • WRAPPED SPOTIFY 2025, LE CANZONI PIÙ ASCOLTATE IN ITALIA

    1. “Balorda nostalgia” di Olly
    2. “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro 
    3. “NEON” di Sfera Ebbasta e Shiva 
    4. “La Plena – W Sound 05” di W Sound, Beéle, Ovy On The Drums 
    5. “DtMF” di Bad Bunny 
    6. “La cura per me” di Giorgia 
    7. “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini 
    8. “Per due come noi” di Olly, Angelina Mango, Juli 
    9. “Battito” di Fedez 
    10. “Scarabocchi” di Olly, Juli

  • WRAPPED SPOTIFY 2025, ARTISTI/E PIÙ ASCOLTATI/E IN ITALIA

    ARTISTE

    1. Anna
    2. Elodie
    3. Rose Villain
    4. Taylor Swift
    5. Lady Gaga
    6. Annalisa
    7. Elisa
    8. Billie Eilish
    9. Giorgia
    10. Rihanna

    ARTISTI

    1. Sfera Ebbasta
    2. Shiva
    3. Guè
    4. Geolier
    5. Marracash
    6. Tony Boy
    7. Olly
    8. Lazza
    9. Artie 5ive
    10. Kid Yugi
  • Pubblicità
    Pubblicità