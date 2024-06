Sportitalia - Il PSG insiste per Huijsen della Juventus: contatti tra il ds Campos e gli agenti

Mossa ufficiale del club parigino per il difensore classe 2005 di proprietà della Juve: contattato l'entourage per capire la fattibilità dell'affare.

Un colpo per il presente e per il futuro. Dean Huijsen è un obiettivo sempre più concreto per il PSG. Il club parigino continua a lavorare per arrivare al difensore classe 2005 nato in Olanda e di passaporto spagnolo.

Nelle scorse ore, il Paris Saint-Germain si è mosso direttamente attraverso il suo direttore sportivo Luis Campos per provare a capire la fattibilità dell’operazione.

Reduce dai sei mesi in prestito alla Roma, Huijsen è tornato alla base alla Juventus ma è seguito da molti top club in Italia e in Europa.

Per questo motivo la permanenza alla Juventus appare tutt’altro che scontata, con il PSG che dovrà battere una folta concorrenza per accaparrarsi il classe ’05.