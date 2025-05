Sporting campione di Portogallo, il Benfica arriva secondo: Gyokeres chiude con un bottino mostruoso

Sporting CP vs Vitoria de Guimaraes

I biancoverdi battono 2-0 il Vitoria Guimaraes e conquistano il 21° titolo. Lo svedese chiude come super capocannoniere: addirittura 39 reti.

Il campionato portoghese, alla fine, si è concluso secondo le previsioni della vigilia: lo Sporting non ha sbagliato e ha vinto il campionato, mentre il Benfica si è dovuto accontentare di un doloroso secondo posto.

Una settimana dopo il "derby del secolo", potenzialmente già decisivo per la classifica finale, lo Sporting ha fatto il proprio dovere: la squadra di Rui Borges, peraltro fresco ex, ha battuto 2-0 il Vitoria Guimaraes all'Alvalade dando il via alla festa.

Contemporaneamente il Benfica inciampava di nuovo: le Aquile hanno pareggiato anche contro il Braga, giocandosi definitivamente qualsiasi possibilità residua. Anche se pure un successo sarebbe servito a poco o nulla.