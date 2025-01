Sporting-Bologna dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Amazon Prime Video o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultimo impegno stagionale in Champions per il Bologna, eliminato dal girone: canale tv, diretta streaming e formazioni del match contro lo Sporting.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Bologna, già eliminato dalla Champions League, si congeda dalla sua avventura nell'Europa dei grandi affrontando lo Sporting.

L'ultima giornata del girone unico per la squadra di Vincenzo Italiano non assume alcuna valenza in virtù dell'uscita matematica, che esclude ogni possibilità di approdo ai Playoff ai felsinei. Castro e soci, però, nonostante l'amarezza per aver salutato anzitempo la Champions si sono congedati dal 'Dall'Ara' versione continentale con la prestigiosa vittoria ottenuta nel settimo turno in rimonta contro il Borussia Dortmund.

Discorso completamente diverso per i portoghesi, in piena zona spareggi e che con un successo sarebbero certi di disputarli.

Tutto su Sporting-Bologna: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in streaming.