Spinazzola titolare, Raspadori in panchina: perché Conte ha deciso di sostituire così Neres in Monza-Napoli

Monza vs SSC Napoli

L'ex Sassuolo, indiziato a sostituire il brasiliano, non partirà dall'inizio allo U-Power Stadium. I motivi dietro alla scelta di formazione.

David Neres si è fatto male. Di nuovo, come a febbraio. Solo che stavolta, diversamente da due mesi e passa fa, Antonio Conte ha deciso di non ribaltare nuovamente come un calzino il modulo del Napoli.

Niente ritorno al 3-5-2, insomma. La squadra di Antonio Conte si è stabilizzata con il 4-3-3 ed è così che concluderà la stagione. Il che porta con sé un'ulteriore conseguenza: Giacomo Raspadori, nell'anticipo di Monza delle 18, non sarà titolare.

Conte sembra aver ormai deciso chi sostituirà Neres allo U-Power Stadium: sarà Leonardo Spinazzola, non Raspadori. Nonostante alla vigilia l'ex giocatore del Sassuolo venisse accreditato di qualche chance.