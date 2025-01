Spinazzola e la Fiorentina nel destino: può andare a giocarci dopo averla affrontata da titolare

Scelto da Conte per sostituire Kvaratskhelia, l'ex romanista ha dato le risposte attese. Proprio contro la squadra che a gennaio potrebbe prelevarlo.

Alla fine è stata la serata dei soliti noti: David Neres, Romelu Lukaku, Scott McTominay. Ovvero i tre marcatori del Napoli che è andato a sbancare il campo della Fiorentina, conquistandosi almeno per una settimana la vetta solitaria del campionato.

Ma al Franchi è stata anche la serata di Leonardo Spinazzola. Uno di quelli che fin qui hanno giocato meno, perché Conte ha deciso di scegliersi 11 titolari e difficilmente se n'è discostato, se non per cause di forza maggiore.

Come contro la Fiorentina, ad esempio: Politano non c'era per infortunio, idem Kvaratskhelia. L'imprendibile Neres è stato confermato nel tridente, spostato a destra, e sul lato opposto ecco Spinazzola. Che non ha tradito, nonostante non giocasse dall'inizio in campionato addirittura dal 20 ottobre, nella gara vinta 1-0 ad Empoli.