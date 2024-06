Spalletti ha vietato i videogiochi ai giocatori dell'Italia? Cosa sta succedendo e la spiegazione del ct

Il commissario tecnico dell'Italia spiega i limiti sulla questione videogiochi, smentendo di fatto uno stop totale al loro utilizzo in Germania.

Non c'è dubbio che le ultime generazioni di calciatori abbiano un amore per i videogiochi, soprattutto calcistici e sparatutto, decisamente superiore a quella dei suoi predecessori. La cultura del videogames attrae anno dopo anno milioni di adulti, pronti a vivere il media videoludico come arte e non solo come intrattenimento per bambini, spesso giudicato in questo modo.

Alla vigilia di Euro 2024 si fa un gran parlare del presunto stop totale di Luciano Spalletti nei confronti dei videogiochi nel ritiro di Iserlhon, cittadina tedesca che ospita l'Italia per le partite del torneo. Diversi allenatori e ct nel corso degli anni hanno scelto di vietare videogames ed altri passatempi ai propri convocati o giocatori della rosa, ma secondo Spalletti non è il suo caso.

In vista di Italia-Albania, infatti, Spalletti ha voluto precisare che il suo non sia un divieto totale, ma semplicemente una questione di limiti per evitare che la squadra risulti stanca in vista delle partite in terra tedesca.