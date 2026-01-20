Spalletti verso Juventus-Benfica: "Loro useranno qualche furbata di Mourinho, dal mercato non mi aspetto proprio niente"

"C'è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me perché sotto questo aspetto vince sempre lui. Poi ci siamo stimati, apprezzati, sentiti al telefono. Sarà un piacere incontrarlo. Nelle partite dove c'è Mourinho si alza il volume del calcio e per me essere sull'altra panchina è motivo di orgoglio.

Sotto l'aspetto della preparazione della partita, anche da un punto di vista di autenticità, ti aspetti sempre qualcosa di differente. Mi aspetto un Benfica aggressivo, che verrà a fare la partita e che magari userà qualche furbata del proprio allenatore, però poi saranno costretti a mettere la propria identità dentro la partita. Sono convinto che ne uscirà una partita bella e interessante".