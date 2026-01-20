Spalletti verso Juventus-Benfica: "Loro useranno qualche furbata di Mourinho, dal mercato non mi aspetto proprio niente"

Archiviato il passo falso di sabato in casa del Cagliari, la Juventus si rituffa in Europa: il settimo avversario della Fase Campionato dei bianconeri è il Benfica, gara che si giocherà mercoledì sera all'Allianz Stadium.
Alla vigilia del match, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentarne i temi. Ben conscio di come si tratti di una sfida fondamentale per il prosieguo della Juve in Champions League, con in vista una probabile qualificazione agli spareggi.
Ecco dunque le parole di Spalletti nella conferenza di presentazione di Juventus-Benfica, gara della settima giornata del girone di Champions League.