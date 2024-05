Spalletti sulla convocazione di Fagioli in Nazionale: "È una scelta tecnica"

Il commissario tecnico della Nazionale ha spiegato il motivo della chiamata del centrocampista della Juventus, fuori per squalifica per 7 mesi.

La pre-convocazione di Nicolò Fagioli non è certamente passata inosservata. Il centrocampista della Juventus, tornato dopo lo stop di 7 mesi per la squalifica relativa al caso scommesse, è stato inserito nella lista di 30 di Luciano Spalletti in vista di Euro 2024.

Un elenco che sarà ridotto definitivamente a 26 entro il 6 giugno, data limite per comunicare gli uomini che voleranno in Germania.

A chiarire la questione ci ha pensato direttamente il commissario tecnico dell’Italia nella conferenza stampa che si è tenuta oggi, in occasione del Raduno di Coverciano, nel ritiro della Nazionale.

Spalletti ha affrontato anche altri temi, tra cui l’infortunio di Acerbi, che si dovrà operare per risolvere i problemi di pubalgia e non sarà a disposizione, ma anche il modulo, il capitano e Gianluca Scamacca, protagonista di una stagione straordinaria con la maglia dell’Atalanta.