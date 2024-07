Spalletti 'sbugiardato' da Montella: fallimento Italia e Turchia ai quarti di Euro 2024 con meno partite e tempo

il CT si è lamentato di aver avuto poco tempo e poche partite a disposizione per preparare Euro 2024: Montella guida la Turchia da meno tempo.

Difficilmente mentono. Non dicono sempre la verità, non sono in ogni caso lo specchio della realtà. Molto spesso, però, i numeri sono importanti e possono confermare o confutare una tesi.

Euro 2024 entra nel vivo della fase a eliminazione diretta con i quarti di finale e i riflettori sono puntati su Vincenzo Montella, l’unico allenatore italiano ancora in corsa per la vittoria finale in Germania.

Ieri la sua Turchia ha superato 2-1 l’Austria, una delle sorprese della fase a gironi di questo torneo, volando ai quarti di finale, dove affronterà l’Olanda.

Al tecnico di Pomigliano d’Arco sono bastate dodici partite e meno di un anno per dare un’identità alla nazionale turca e portare la sua impronta calcistica in termini di sistema di gioco e idee.

Meno partite e tempo di quello concesso a Luciano Spalletti, che dopo la rovina eliminazione contro la Svizzera dell’Italia negli ottavi di finale di Euro 2024 si è giustificato parlando di poche gare a disposizione per conoscere la squadra.

Una motivazione che appare più una scusa, come dimostrano i numeri nel confronto con Vincenzo Montella e la sua Turchia.