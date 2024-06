Il ct dell'Italia ha parlato dopo la sconfitta contro la squadra di De la Fuente: "La differenza l'ha fatta la freschezza. Loro lo erano più di noi".

Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita persa per 1-0 dall'Italia contro la Spagna e che ora obbliga gli Azzurri a centrare almeno un punto contro la Croazia per volare agli ottavi.

Una gara complicatissima per la Nazionale campione d'Europa in carica, letteralmente dominata sul piano del gioco e tenuta in qualche modo in piedi solamente da un super Donnarrumma.

Di seguito le dichiarazioni del commissario tecnico azzurro alla Rai.