Spalletti può rivoluzionare il centrocampo: da Thuram a Locatelli, non ci sono più intoccabili nella Juventus

Luciano Spalletti deve ancora trovare la quadra della sua Juventus e lo dimostra il fatto che fino ad ora ha cambiato poco, sicuramente meno di quanto si pensava, rispetto alla squadra di Igor Tudor.
Stesso sistema tattico (3-4-2-1) e scelte degli uomini molto simili, anche se qualcosa nelle ultime gare di ciò che potrebbe accadere si è intravisto. Ad esempio che esistono sempre meno intoccabili tra i giocatori bianconeri, soprattutto a centrocampo, il reparto dove il tecnico vorrà vedere i maggiori progressi.
Da Khephren Thuram a Manuel Locatelli, nessuno è più sicuro di avere la titolarità garantita. Ecco come potrebbe cambiare il centrocampo della Juventus.