Spalletti può rivoluzionare il centrocampo: da Thuram a Locatelli, non ci sono più intoccabili nella Juventus

Un giocatore che a Spalletti sicuramente piace per caratteristiche è Fabio Miretti, che è stato assente nella prima parte della stagione per infortunio ma ormai ha ritrovato da qualche settimana il campo e sta crescendo anche a livello di condizione fisica.

Il classe 2003 italiano ha caratteristiche che non si rivedono in altri centrocampisti bianconeri e ultimamente Spalletti lo ha tenuto in forte considerazione. Titolare nelle ultime due gare di Champions League, sempre entrato nelle ultime di campionato, oltre alla presenza dal 1' anche in Coppa Italia.