Il ct ha parlato da Casa Azzurri dopo l'eliminazione da Euro 2024: "Io sono quello che ha più responsabilità di tutti".

Non solo il presidente federale Gabriele Gravina, ma da Casa Azzurri a Iserlhon, in Germania, è intervenuto in conferenza stampa anche il ct Luciano Spalletti.

Il commissario tecnico Azzurro ha preso parola in sala stampa per analizzare la deludente spedizione della Nazionale a Euro 2024 conclusasi malamente agli ottavi di finale.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore di Certaldo il giorno seguente all'eliminazione patita per mano della Svizzera.