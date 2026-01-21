Spalletti litiga con un tifoso durante Juventus-Benfica: "Stai a casa!". Poi si sfoga dopo il goal di Thuram

Che Luciano Spalletti sia un personaggio sanguigno, lo sanno tutti ormai da diverso tempo. E l'allenatore della Juventus non ha perso occasione per dimostrarlo durante la gara di Champions League contro il Benfica.

Gara tesa, complicata, mal giocata dalla Juve per un tempo. Più pericoloso il Benfica, murato da Di Gregorio. E qualcuno sulle tribune dell'Allianz Stadium, dopo i fischi che hanno accompagnato la squadra negli spogliatoi per l'intervallo, ha ben presto perso la pazienza.

Spalletti non ha gradito e, come rivelato da Alessandro Alciato di Prime Video, ha risposto da par suo. Com'è nel personaggio.