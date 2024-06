Il CT cambia rispetto alle ultime amichevoli riportando Chiesa nel suo ruolo naturale e scommette dall'inizio su Calafiori.

Il premio di MVP della partita consegnato nelle mani di Federico Chiesa al termine di Italia-Albania è forse la fotografia migliore di come quella azzurra sia stata una vittoria di gruppo.

Difficile, infatti, trovare un'insufficienza nella squadra che ha vinto la prima gara di Euro 2024.

Specie nel primo tempo l'Italia ha schiacciato l'Albania nella propria metà campo, fino a ribaltarla nel giro di pochi minuti dopo il goal preso a freddo su incredibile errore.

Il vero man of the match di Italia-Albania, però, a Dortmund sedeva in panchina e risponde al nome di Luciano Spalletti.