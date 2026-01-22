Spalletti dà uno schiaffo a Openda: “Ti devi svegliare”. Prima litiga con un tifoso della Juventus sugli spalti

Un match difficile specialmente nel primo tempo e una tensione che aumenta con il passare dei minuti. Luciano Spalletti non è un tecnico che si accontenta: dai suoi uomini pretende sempre il massimo sia dall’aspetto tattico che, prima ancora, nell’atteggiamento.

Ed evidentemente, l’atteggiamento di Openda poco prima di entrare in campo nel match di Champions tra Juventus e Benfica, proprio non è andato già all’allenatore bianconero.

Un malcontento che Spalletti ha reso pubblico con un gesto nei confronti dell’attaccante che è stato ripreso delle telecamere e che ha fatto il giro del web.