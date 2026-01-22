Pubblicità
Pubblicità
spalletti opendaSceen Amazon
Nino Caracciolo

Spalletti dà uno schiaffo a Openda: “Ti devi svegliare”. Prima litiga con un tifoso della Juventus sugli spalti

Il tecnico bianconero non ha per nulla gradito l’atteggiamento tenuto da Openda prima di entrare in campo e lo ha ripreso con uno schiaffetto sul viso. Prima il tecnico aveva battibeccato con un tifoso sugli spalti.

Pubblicità

Un match difficile specialmente nel primo tempo e una tensione che aumenta con il passare dei minuti. Luciano Spalletti non è un tecnico che si accontenta: dai suoi uomini pretende sempre il massimo sia dall’aspetto tattico che, prima ancora, nell’atteggiamento.


Ed evidentemente, l’atteggiamento di Openda poco prima di entrare in campo nel match di Champions tra Juventus e Benfica, proprio non è andato già all’allenatore bianconero.

Un malcontento che Spalletti ha reso pubblico con un gesto nei confronti dell’attaccante che è stato ripreso delle telecamere e che ha fatto il giro del web.

  • SPALLETTI “SCHIAFFEGGIA” OPENDA

    Minuto 70 circa, la partita si è messa in discesa per la Juventus forte del doppio vantaggio maturato grazie alle reti di Thuram e McKennie. Spalletti chiama i cambi e fa alzare dalla panchina anche Openda: l’attaccante belga sorride mentre si sveste, segnale di un atteggiamento non giusto secondo Spalletti.

    Il tecnico bianconero usa le “maniere forti”: si avvicina a Openda e prima lo colpisce con due pestoni in testa, poi con uno schiaffetto in viso. "Svegliati! Ti devi svegliare!", urla Spalletti a Openda per caricarlo e scuoterlo. Un gesto che ben chiarisce l’intensità e la concentrazione che il tecnico della Juventus pretende dai suoi calciatori.

    • Pubblicità

  • IL PERCHÉ DEL GESTO DI SPALLETTI

    Ma perché Spalletti è arrivato a compiere un gesto così eclatante nei confronti di Openda? La versione fornita dal bordocampista di ‘Amazon’ che ha seguito il match è chiara: Spalletti ha fornito delle indicazioni tattiche all’attaccante belga, ma non è per nulla contento del modo in cui sono state percepite dal ragazzo. Da qui la necessità di dare una “scossa” a Openda.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BATTIBECCO CON UN TIFOSO

    Già da prima della rimproverata a Openda, Spalletti ha mostrato segnali di tensione con un tifoso che criticava sugli spalti. Il tecnico, stanco delle continue critiche, si è rivolto così verso il tifoso al 53’: "La prossima volta stai a casa!". Ma non è finita qui: nell’esultanza per il goal di Thuram, Spalletti si è girato verso gli spalti e ha invitato il tifoso ad andare a vedere la partita da un’altra parte.

  • SPALLETTI SPIEGA L’ACCADUTO

    Sull’episodio relativo al battibecco con il tifoso della Juventus, Spalletti ha fatto chiarezza in conferenza stampa: “Dall'inizio ogni giocatore che sbagliava mi diceva di levarlo. Io mi sono girato e gli ho detto 'ho 5 sostituzioni non posso mica levarli tutti. Ma tutto è avvenuto nella correttezza del dialogo”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0