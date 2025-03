Spalletti analizza l’Italia a due facce: "Primo tempo in balia della Germania, ma nel finale meritavamo più fortuna"

Il Ct azzurro commenta il rocambolesco 3-3 contro la Germania, costato l’eliminazione agli azzurri: “Nella ripresa c’è stata una presa di coscienza”.

Finisce ai quarti di finale l’avventura in Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti. Ma la delusione nell’ambiente azzurro è davvero tantissima, con l’eliminazione maturata in un primo tempo pieno di errori, alcuni clamorosi come in occasione del momentaneo 2-0 tedesco.

A Dortmund finisce 3-3, con una clamorosa e spettacolare rimonta azzurra nella ripresa (da 3-0 a 3-3) che però non è bastata per andare avanti. Il ko di San Siro per 2-1 della gara d'andata fa pendere l’ago della bilancia della qualificazione a favore della nazionale tedesca. La reazione azzurra della ripresa non fa altro che aumentare i rimpianti.

Ad analizzare la prestazione a due facce della Nazionale arrivano le parole del Commissario tecnico Luciano Spalletti nell’immediato post partita.