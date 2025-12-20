Spalletti affronta la Roma, dagli applausi alle critiche per il caso Totti: la sua doppia esperienza in giallorosso

Juventus-Roma è una partita di grande importanza per gli equilibri del campionato: tre punti possono rilanciare i bianconeri nel gruppo di testa in lotta per lo Scudetto o tagliarli praticamente fuori dai giochi. Anche in ottica qualificazione Champions League, lo scontro può risultare decisivo, considerando i quattro punti di distanza tra le due squadre.
Tuttavia, c’è chi vivrà questa partita con un peso ancora maggiore: Luciano Spalletti, che ha trascorso diversi anni nella Capitale e guidato la Roma in una delle esperienze più significative della sua carriera.
Dal primo arrivo nel 2005 fino al ritorno nel 2016, con quest'ultima esperienza che ha probabilmente cambiato definitivamente la sua immagine nell’ambiente giallorosso, la carriera di Spalletti ha forti sfumature romane.
Un percorso segnato da luci e ombre, in particolare per la vicenda legata a Francesco Totti, che ne portò al ritiro dall’attività.