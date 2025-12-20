Spalletti affronta la Roma, dagli applausi alle critiche per il caso Totti: la sua doppia esperienza in giallorosso

Nel gennaio 2016 Spalletti torna sulla panchina della Roma, a distanza di quasi sette anni dalla prima esperienza.

Reduce da due secondi posti e dall’esonero di Rudi Garcia, il tecnico toscano guida i giallorossi a una grande rimonta: nel girone di ritorno conquista 46 punti, con 14 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, chiudendo al terzo posto e assicurandosi i preliminari di Champions League.

La stagione successiva porta record personali e di squadra: secondo posto in campionato, 87 punti e 90 reti segnate, mentre in Europa League e Coppa Italia la Roma esce rispettivamente agli ottavi e in semifinale contro Lione e Lazio.

Nonostante i risultati positivi, le incomprensioni con la società e con la tifoseria, unite al dualismo con il capitano, rendono il rapporto con l’ambiente insostenibile. A fine stagione Spalletti lascia la panchina a Di Francesco.