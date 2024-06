Spagna-Italia dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Azzurri in campo contro la Spagna per la vetta del girone B di Euro 2024. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Confermare quanto di buono fatto vedere contro l'Albania, possibilmente alzando il livello. Questo l'obiettivo dell'Italia, chiamata al secondo appuntamento del girone B di Euro 2024. L'avversario questa volta è la Spagna, nazionale ben più temibile rispetto all'Albania incontrata all'esordio dagli azzurri. Le Furie Rosse sono reduci dalla vittoria convincente per 3-0 contro la Croazia e puntano alla vetta del girone e al passaggio del turno con una gara d'anticipo. In questo articolo tutte le informazioni su Italia-Spagna: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto