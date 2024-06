Spagna-Italia 1-0, pagelle e tabellino: flop azzurro, l'autorete di Calafiori vale la prima sconfitta

Spagna qualificata agli ottavi come prima del girone B, Italia k.o contro la Roja e ancora lontana dalla qualificazione.

Spagna agli ottavi di finale come capolista, Italia rimandata. Azzurri k.o 1-0 nella seconda partita di Euro 2024, alquanto deludenti ed ora di scena contro la Croazia per provare a qualificarsi al turno successivo del torneo attualmente in corso in Germania.

Spalletti conferma l'undici che ha battuto l'Albania, puntando su Scamacca come punta e Di Lorenzo come terzino destro, mentre Chiesa, Frattesi e Pellegrini giocano sulla trequarti. Panchina per Cristante e Retegui.

De La Fuente recupera Morata e Rodri, mentre Laporte non è al meglio e si accomoda in panchina. Nacho titolare, Cucurella parte titolare sulla corsia mancina.

Primo tempo totalmente nelle mani della Spagna, con un'Italia in balia di una Roja che si scontra però contro il muro Donnarumma: il capitano azzurro è imbattibile, perfetto nel volare e respingere ogni tentativo a cominciare dal colpo di testa di Pedri al 2'. Anche Fabian Ruiz e Morata devono arrendersi alle prodezze del giocatore del PSG, quando il pallone sembrava oramai dentro il sacco.

Spalletti inserisce Cristante e Cambiaso all'intervallo, ma la questione non cambia: la Spagna comanda, trovando il goal al minuto 55 con l'autorete sfortunata di Calafiori. Donnarumma respinge anhe la conclusione di Nico, ma il pallone viene deviato dal difensore in porta. La reazione attesa non arriva. Italia in balia degli avversari e battuta 1-0.