Spagna-Germania, Cucurella come Fernando: niente fallo di mano, Anthony Taylor non fischia il rigore

Il difensore spagnolo ha respinto un tiro di Musiala con il braccio staccato dal corpo: niente rigore, proprio come nella finale Siviglia-Roma.

L'associazione di idee è scaturita subito, appena Anthony Taylor, evidentemente consigliato dalla Sala VAR, ha deciso di non concedere un rigore alla Germania nel secondo tempo supplementare della sfida contro la Spagna. E il pensiero è corso alla finale di Europa League di un anno fa.

Cos'hanno in comune Marc Cucurella e Fernando? Un braccio largo in area di rigore. Forse troppo largo, perlomeno per i canoni moderni dell'assegnazione oppure no di una massima punizione.

Solo che Taylor, esattamente come aveva fatto nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma, ha deciso di lasciar correre provocando un'infinità di dubbi e di polemiche.