Spagna-Germania, cosa succede in caso di parità al 90': supplementari o direttamente calci di rigore?

Spagna e Germania si sfidano ai quarti di finale di Euro 2024: cosa succede in caso di parità al 90'? Supplementari o calci di rigore?

Il programma dei quarti di finale di Euro 2024 si apre con quella che da quasi chiunque è stata definita una 'finale anticipata': Spagna e Germania si giocano un posto in semifinale contro la vincente di Portogallo-Francia.

Uno scontro tra titani nel lato sicuramente più suggestivo del tabellone, opposto rispetto a quello conquistato dall'Italia prima dell'eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera.

Ma cosa succede in caso di parità al 90' in Spagna-Germania? Via ai tempi supplementari o esecuzione diretta dei calci di rigore?