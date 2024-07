Spagna-Francia dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spagna e Francia si affrontano in semifinale a Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Si erano presentate ai blocchi di partenza di Euro 2024 come due tra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo e, in attesa di vedere quale squadra riuscirà effettivamente a laurearsi campione d’Europa, si sono riuscite a guadagnare un posto tra le ‘magnifiche quattro’

Spagna e Francia tornano in campo per affrontarsi nella semifinale che metterà in palio il primo pass per la finale che il prossimo 14 luglio si giocherà a Berlino.

Una sfida di altissimo livello che vedrà opposte due rappresentative che nel torneo hanno avuto percorsi abbastanza diversi. Se la Roja infatti ha sin qui conquistato tutti con un gioco capace di valorizzare al massimo i talenti dei quali dispone in attacco, i Bleus hanno faticato più di quanto previsto.

La Spagna si presenterà all’appuntamento dopo aver dominato il Gruppo B (lo stesso che ha visto protagonista anche l’Italia) e dopo aver superato la Georgia (4-1) negli ottavi ed eliminato i padroni di casa della Germania nei quarti (2-1 dopo i tempi supplementari).

La Francia invece non è riuscita ad andare oltre al secondo posto nel Gruppo D, per poi eliminare il Belgio negli ottavi (1-0) ed il Portogallo nei quarti (5-3 ai rigori dopo che la partita si era chiusa a reti inviolate).

In questa pagina tutte le informazioni su Spagna-Francia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.